中國大陸解放軍4日中午起對台灣實施軍演，共機、共艦頻頻干擾台灣周邊海域和空域。國防部今（9）日晚間表示，統計至下午5時，偵獲共機45架次（其中逾越海峽中線16架次）、共艦10艘次，持續在台海周邊活動，進行聯合海空行動。今越過海峽中線的16架次共機，分別為蘇愷-30、殲-16、殲-11。

國防部今（9）日晚間表示，統計至下午5時，偵獲共機45架次（其中逾越海峽中線16架次）、共艦10艘次，持續在臺海周邊活動，進行聯合海空行動。（國防部提供）

國防部指出，自8月4日至今，共軍在臺海周邊區域侵擾未止。國軍除運用監偵系統，嚴密監控敵情、適切應處；並依「守中線、守領海、守主權」原則「穩固現狀」，沉著、理性、嚴肅應對，捍衛國防安全。