中國外交部發言人汪文斌9日主持例行記者會。外媒提問，台灣官員稱中方利用裴洛西訪台為由進行演練。中方今天宣布更多軍演，會持續多久？是否會成為「新常態」，汪文斌表示，中方針對裴洛西訪台的反制措施，完全是正當、合理、合法的，在「自己領土的周邊海域」開展正常的軍事演訓活動，既是對挑釁者的警示，也是對台獨勢力的懲戒。

世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這才是台海真正的事實和現狀。民進黨當局和台獨頑固分子顛倒黑白，混淆視聽，再次暴露了其「謀獨」分裂的本質。

汪文斌強調，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同意志，是無法阻擋的歷史大勢。無論民進黨當局和台獨勢力打「美國牌」或是什麼別的牌，都挽救不了台獨勢力失敗的命運。其挑釁和謊言行徑如同蚍蜉撼樹，只會加速其自取滅亡。

汪文斌指出，他再次重申，中方在自己領土的周邊海域開展正常的軍事演訓活動，公開、透明、專業，相關部門也已及時發布了公告，這符合國內法，符合國際法，也符合國際慣例，是對挑釁者的警示，也是中方維護國家主權和領土完整的正當之舉。

「你關注的有關具體的問題，包括這會不會成為一個『新常態』，請向中方主管部門了解。」汪文斌說。