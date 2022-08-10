全球知名時尚設計師三宅一生5日病逝，享壽84歲。他的作品設計前衛卻又不失實穿，幼時經歷廣島原子彈爆炸的他矢言要用設計的服飾「帶來美麗和快樂」。

三宅一生事務所員工透過電話告訴法新社，三宅於8月5日晚間病逝，但未透露進一步細節。

不願具名的員工透露，三宅的葬禮已經舉行，遵照他的遺願僅有親屬參加，不會有公開儀式。日本媒體報導，三宅一生死於肝細胞癌。

追隨開拓者高田賢三、森英惠的腳步，三宅一生和川久保玲、山本耀司等日本年輕一輩時尚設計師於1970年代中期，在法國時尚圈嶄露頭角。

在縱橫半個多世紀的設計師生涯中，三宅一生開創了高科技又舒適的服裝，不似一般高級訂製服愛用繁複設計，而是貫徹他所謂的單純「創造東西」。

他旗下於1993年推出的副牌PLEATS PLEASE以精細的褶皺知名，在全世界廣受歡迎，於30多國創下400多萬件銷售量。經過特殊製程的褶皺布料不會起皺，反而讓舊式概念煥然一新，散發出流動性和舒適感。

三宅一生的BAO BAO包更是引發仿效，三角形的幾何造型和各類服飾都是百搭。蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）著名的黑色高領上衣也是出自三宅一生之手。

三宅的「A-POC（一枚布）」設計理念利用電腦程式，把布料從2D平面演變成3D立體結構，讓整件衣物不出現一個接縫。

他在2006年贏得京都賞時曾說：「每當我憂心未來方向，或碰到挫折的時候，我就會回到一枚布的理念。古代的希臘或非洲，每個文化起源（的衣物製作）都是從一塊布，或一片皮開始。」

三宅1938年出生於日本廣島縣。美國於1945年8月6日在廣島投下原子彈時，他年僅7歲。那場原爆估奪走14萬人的生命。3天後，美國在長崎投下原子彈，日本6天後宣布無條件投降，替第二次世界大戰劃下句點。

儘管三宅一生因為原爆終生跛足，但他鮮少提到這段經歷，直到2009年才在美國「紐約時報」發表的文章中打破沉默。

他在文中寫道：「當我閉上雙眼，仍看得見那場從來不應該有人經歷過的災難：一道強烈的紅光，緊接著升起黑色的雲，人群朝四面八方奔跑，絕望地逃命。我全部都記得。3年後，我的母親死於輻射曝露。」

三宅一生在2015年接受「讀賣新聞」訪問時，更詳細揭露原爆那一天經歷。

他說，「廣島原爆那一天，我是小學一年級生。當天朝會結束剛走進教室，就聽到咚的一聲。我被衝擊震碎的窗戶玻璃割傷頭部，嚇了一大跳」。

三宅回憶，「當時母親在家中，距離原爆中心僅有2、3公里。我被疏散到廣島市隔壁的府中町，為了尋找母親，我朝著廣島市內前進，看到被燒傷的人擠到小溪邊。我打聽到治療場所，隔天才見到半個身子都被燒傷的母親」。

他說，「母親一見到我就說，『你是長男，到安全的鄉下去吧』。母親是一個堅強能幹的人，在鄰居和親戚間都深受好評」。

三宅說，「因為受到原爆影響，我在小學4年級時得了骨膜炎。當時很多得了這個病的人都死了，我因為有盤尼西林治療得以保命，但母親沒等到我的病情好轉就已經過世」。

三宅一生在紐約時報撰文中呼籲時任美國總統歐巴馬訪問廣島，這項願望於2016年實現。

他當時在文中寫道：「我從未選擇分享那天的記憶，我試過要將它們拋在腦後，儘管沒有成功。我更願意去思考可以被創造的事物，而不是破壞，思考可以帶來美麗和快樂的事物。」