臉書擁粉超過110萬、以獨特叫賣風格在短短四年時間，就成為超人氣直播天后的丟丟妹，近期斜槓演藝圈，不僅加入小S《小姐不熙娣》節目，成為固定班底，更先後與柯震東、炎亞綸、彭佳慧、A-Lin等大咖藝人合作。忽然變成演藝圈當紅炸子雞，丟丟妹對於大家的爭相邀約謙虛表示：「我沒有把自己當成網紅，也不是直播主，我只是在直播賣東西，就跟市場裡面的阿公、阿嬤一樣，很單純就是在賣東西而已。」她現在一周仍會直播3次，堅持不放棄本業。

先前丟丟妹是小S《小姐不熙娣》節目，成為固定班底，但近期卻看不到她的身影。（圖／取自《小姐不熙娣》YT）

丟丟妹在接受時報周刊CTWANT專訪時透露，私下的她除了工作需要以外，幾乎完全不碰手機，「工作（直播）一直盯著手機在看，所以在家手機永遠是靜音，我也不追劇、不看電視，只愛看卡通。」她解釋因為看卡通是放鬆，所以永遠只看《蠟筆小新》和《我們這一家》這兩部，即便重複觀看都覺得樂趣多多，而她家中的展示櫃更有滿滿一層都是《蠟筆小新》周邊，最近又新添購了小新版的樂高作為收藏。

不少藝人喜歡上丟丟妹直播節目宣傳作品，先前Selina也在她的直播中賣電影票加贈簽名明信片。（圖／皮諾丘電影提供）

現年28歲的丟丟妹在三年前結婚生子，但她至今依然堅持不讓家人曝光，「相對也是保護他們，我覺得這樣小孩也會比較快樂。」她表示老公也有工作要忙，平日小孩就靠親人幫忙照顧。」即使現在本業加上演藝工作，相對忙碌許多，她一周至少會空出一天的時間陪小孩，還笑說：「兒子現在就是覺得媽媽每天都在上班，都沒有休息，但這是我的工作，自己的選擇，而且還有房貸要付，哈哈！」

丟丟妹在綜藝節目中「笑」果十足，還曾與許藍方在節目中示範性愛姿勢。（圖／東森提供）

勇闖演藝圈的丟丟妹，迅速成為各大綜藝節目邀約的來賓，她坦承至今最不能習慣的就是「早起」，無奈表示：「我每天都忙到隔天的凌晨，到天亮才睡、中午起床，像今天通告比較早，就要8點起床梳化，早起真的是要我的命，有太陽的時間都很像是關機的狀態。」另外，在鏡頭前生龍活虎的她，對於定格拍照卻是有小小的尷尬，她說，面對攝影機鏡頭很OK什麼都無所謂，「反正就是動嘴巴講話。」

雖然演藝事業發展不錯，但丟丟妹一心仍在直播販售的本業。（圖／趙文彬攝）

先前無端消失在《小姐不熙娣》的「不吸地團」，甚至有傳言已被除名，丟丟妹也解釋：「前陣子比較忙，因為靠近中秋檔期了，所以都在忙直播備貨，現在陸陸續續有在錄了。」不過她表示到現在暫時還是把演藝事業當作副業，但希望未來能夠雙軌並行，特別是想嘗試節目主持，不分外景棚內或各類型都很願意嘗試。

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