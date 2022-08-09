因《飯飯之交》、《賈伯斯》等電影走紅的好萊塢男星艾希頓庫奇，近年來鮮少有幕前作品，近日他坦言2年前罹患罕見疾病，一度失聰、失明，甚至還不良於行，疾病影響他1年多才逐漸恢復。

艾希頓庫奇近日和英國知名探險家貝爺參與荒野求生節目，回歸原始的生活，而他也提到自己這2年都在和一種罕見的自身免疫性疾病「血管炎」對抗，而這個疾病也摧毀他的視力、聽力，平衡感也像被擊倒一樣，讓他花了1年多的時間才恢復。

他也坦言「直到完全痊癒前，不確定自己是否還能重見光明、不知道是否能再次聽到、甚至是否還能再次行走」，讓他感嘆：「很幸運我還能活著。」而他在經歷過生病後，他也表示不會再讓任何挑戰阻礙他的成功。

艾希頓庫奇過去演過不少膾炙人口的作品，如《新婚告急》、《蝴蝶效應》、《飯飯之交》、《賈伯斯》等電影，是好萊塢「鮮肉」帥哥代表，而他與大15歲黛咪摩爾的一段婚姻最為著名，兩人離婚後他2015年與女星蜜拉庫妮絲完婚，並育有2個孩子，目前他也一改過去風流形象，成為好老公、好爸爸。