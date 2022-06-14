實力派演員吳可熙雖然戲約不斷，卻始終慢工出細活，遭粉絲抱怨「一年幾乎才拍一部戲」，她日前接受LiTV專訪時，也搞笑表示：「道歉！我辦道歉會！好謝謝粉絲支持，我會努力的！但也是因為疫情影響，幾部戲進度有所調整，不過這段時間我有著手撰寫劇本，期待下半前能恢復拍戲運作」。

吳可熙在法國參加「坎城市場展」，七月將前往「馬來西亞國際電影節」擔任創投單位評審，可謂是空中飛人，但她氣色相當好，被問到是否因為熱戀？她隨即大笑「我假裝沒有聽到這一題好了！飛過」。

吳可熙在《靈語》和楊丞琳都飾演失去孩子的媽媽，精湛演技受肯定。(圖／LiTV、現代婦女基金會提供)

她也解釋氣色好不一定是戀愛，像她最近擔任「現代婦女基金會展心復原計劃」倡議大使，因為是很有意義又開心的事，連帶讓氣色變好。而她也聊到與楊丞琳合作的電影《靈語》，戲裡升格人母的她，因為沒有當媽媽經驗，吳可熙開拍前準備了很多跟媽媽的照片，反向思考各種揣摩，她也大讚「丞琳是個非常、非常認真跟努力的好演員」。

而日前前往好萊塢拍攝《縫補靈魂的天使》的吳可熙，因為全片需全程英語演出，加上現場演員都是美國人，英文講得飛快，讓她哭哈哈表示「真的難度很高！我的腦袋必須分神在英文發音跟背台詞上，相對會影響到表演情緒，因此得做更多準備才行。」

吳可熙憑好演技進軍好萊塢。(圖／LiTV、現代婦女基金會提供)

但她也謙虛表示，能夠和好萊塢劇組合作，對自己都是成長，她也曝光「演員專屬待遇」，每個人都有專屬的TRAILER（露營車），裡面有小冰箱、工作桌，還可以淋浴，「劇組很貼心，會把當天關於你要演出的劇本放在工作桌上」。