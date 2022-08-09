台大今（9）日上午召開記者會，公布民進黨桃園市長參選人林智堅涉嫌抄襲的論文審定結果，認定其內容多處嚴重抄襲，同時宣布撤銷其碩士學位。林智堅今晚再度在臉書發文表示：「如果當初沒有同意讓余正煌參考資料，是不是就不會有今天這樣的事情發生？」並表示「沒有人比我更熟悉2014年的新竹市長選舉，我不需要抄襲，也不必抄襲」。

林智堅表示，今天的心情非常沉重，面對台大學倫會的決議，他認為本該秘密進行的學倫會，不斷透過獨家新聞的方式對外放話。過程中，作為學倫會召集人的蘇宏達院長，秉持特定立場，在尚未調查前就先定調為「醜聞」，等於是未審先判，林智堅強調，「即便我們要求其迴避，以求公正。但幾次申請往返後，台大學倫會都否決我們的申請」。

林智堅也說，「為了捍衛我的清白跟誠信，我昨天特別委託黃帝穎律師寄信給台大，表示要出席學倫會說明，也表示願意依照校方安排時間。但就如同大家所看到的，今天一早，就緊急召開記者會宣佈結果」。林智堅無奈表示，「就連我，都是看到直播的當下，才知道結果。而應該是先告知當事人的公文書，到接近今天中午才送到競辦。這不僅不尊重當事人的權益，更不符合程序正義」。

林智堅也坦言，他此刻的心情就是「百口莫辯」，更強調他已經提出人證、事證和物證，不過很遺憾學倫會已經有了特定的立場，用片面的理由，去否定他過去作為學生的努力。林智堅指出，2014年他當選新竹市長，那個時候他大部分的課程都修完，就差論文還沒結束，到2015年下半年，對市政工作稍微熟悉之後，便開始啟動論文準備工作。後來，林智堅也跟陳明通討論，決定以2014年的選舉作為他的論文題目。

林智堅強調，「也是在這個時候，陳明通老師跟我說有一位同學修業只剩一個學期，希望徵得我的同意，使用我的民調資料作為論文題目。出於善意，我欣然同意。但在我不知情的情況下，陳明通老師將我2月1日的計畫書草稿提供給余正煌參考」，時至今日，林智堅也懊悔：「如果當初我沒有同意，是不是就不會有今天這樣的事情發生？」面對今天的結果，非常遺憾，也難以接受。林智堅也再次重申，「我研究的是我自己的選舉，使用的我的民調資料，沒有人比我更熟悉2014年的新竹市長選舉，我不需要抄襲，也不必抄襲」。

最後林智堅說，「過去8年，我擔任新竹市長，感謝市民的肯定。我相信大家的支持，並不是因為我的學歷，政績、政見才是市民關心的重點」，林智堅強調，「這件事因選舉而起，我要跟相信我的朋友們說，我會繼續捍衛自己的清白，而我服務桃園市民的初衷都始終都沒有改變。接下來的時間，我會持續努力，不會辜負大家的支持，帶領桃園繼續向前」。