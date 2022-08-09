台大認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲情節嚴重，建議撤銷碩士學位。林智堅晚間發文寫道，心情非常沉重，自己也是看直播才知道台大學倫會的決議，他再次重申，他研究的是自己的選舉，沒有人比他更熟悉2014年的新竹市長選舉，「我不需要抄襲，也不必抄襲！」

林智堅表示，本該秘密進行的學倫會，不斷透過獨家新聞的方式對外放話，過程中作為學倫會召集人的院長蘇宏達，秉持特定立場，在尚未調查前就先定調為「醜聞」，等於是未審先判，即便要求其迴避，以求公正，但幾次申請往返後，台大學倫會都否決其申請。

林智堅說，為了捍衛清白跟誠信，昨天特別委託律師黃帝穎寄信給台大，表示要出席學倫會說明，也表示願意依照校方安排時間，但就如同大家所看到的，今天一早（台大）就緊急召開記者會宣布結果。

「就連我都是看到直播的當下才知道結果！」林智堅直呼，應該是先告知當事人的公文書，到接近今天中午才送到競辦，這不僅不尊重當事人的權益，更不符合程序正義。此刻的心情是百口莫辯，他提出人證、事證和物證，不過很遺憾學倫會已有特定立場，用片面的理由去否定過去作為學生的努力。

林智堅表示，他是在2013年進到台大國發所，當時已經是議員，即使工作繁忙還是會盡量排出時間，利用周五、六、日修課，很珍惜進修的機會，也很感謝每位老師的指導。2014年當選新竹市長，大部分的課都已修完只差論文還沒結束，2015年下半年對市政工作稍微熟悉後，便開始啟動論文準備工作，後來跟老師陳明通討論決定以2014年的選舉作為論文題目。

林智堅說，也是在這個時候，陳明通跟他說有位同學修業只剩1個學期，希望徵得同意，使用他的民調資料作為論文題目，出於善意，他欣然同意，但在不知情的情況下，陳明通將他2月1日的計畫書草稿提供給余正煌參考。

「如果當初我沒有同意，是不是就不會有今天這樣的事情發生？」林智堅表示，對於今天的結果感到非常遺憾也難以接受，再次重申，他研究的是自己的選舉，使用自己的民調資料，沒有人比他更熟悉2014年的新竹市長選舉，他不需要抄襲，也不必抄襲。

林智堅說，過去8年擔任新竹市長，感謝市民的肯定，相信大家的支持並不是因為其學歷，政績、政見才是市民關心的重點，這件事因選舉而起，他要跟相信他的朋友們說，他會繼續捍衛自己的清白，服務桃園市民的初衷都始終都沒有改變，接下來的時間會持續努力，不會辜負大家的支持，帶領桃園繼續向前。