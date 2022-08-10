台灣大學昨認定民進黨桃園市長參選人林智堅國發所碩士論文嚴重抄襲余正煌論文，民進黨全黨齊發聲護航，前副總統陳建仁表示台大突然發表結論，對於相關當事人提出的論證，並沒有充分納入，台北市長柯文哲今上午出席活動受訪，痛批抄襲案只能用一個字「Ugly」來形容，實在太醜陋，袂看口。

柯文哲今上午出席臺北市產業數位轉型平台記者會，被問及林智堅經台大認證抄襲，柯文哲重申立場，身為台大教授，認為老師要負最大責任，怎麼會把同份資料給兩人寫。柯也強調其實多年來都有聽到傳聞，陳明通指導173個碩博士論文，只有5個上網公開，社科院這麼多老師，大家都不曉得嗎，強調拖到今天才露餡，除了林智堅，相信還有一狗票人（抄襲）。柯最後怒嗆「我只能用一個字Ugly來形容，實在太醜陋了，袂看口。」

柯文哲替台大處境感到無奈，並痛批民進黨，他們的態度已經不是當年認識的民進黨，為了一時勝敗連台大都要攻擊到毀掉，陳建仁為護航更說出「當事人提出的論證，實際上並沒有充分納入」，柯文哲表示，人家開審查會叫你去又不去，台大報告後又在外面放炮，柯也喊話民進黨不要因為政黨利益影響台灣的長期利益。最後柯文哲長嘆一口氣表示「我不想講了，台灣亂掉了。」