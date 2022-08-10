一名網友在臉書社團爆怨公社發文，表示自己染了一頭紅髮想cosplay經典迪士尼動畫中的小美人魚，卻礙於身材關係改當反派角色烏蘇拉，貼文一出引來網友們熱烈反應，笑翻直呼「太可愛了你，做自己最美！」

原po在臉書分享cosplay照(翻攝自臉書社團爆怨公社)

網友在臉書社團爆怨公社po文搞笑分享，近期染了一頭紅髮，本來想cosplay小美人魚拍網美照作紀念，卻因為身材的關係只能當烏蘇拉，拍照時還因為肚子太大重心不穩跌倒，甚至有遊客把她誤認成孕婦，一直關心她。

原po又加碼自爆，後來在遠方看到兩個婆婆在拍照，她自告奮勇上前當攝影師，協助拍攝過程時婆婆相當開心活潑，婆婆還對她說，「妹妹謝謝妳，妳好漂亮，很像一個韓國人」，正當原po開心之際，另一個婆婆卻回答，「妹妹你好像金正恩」，搞得原po哭笑不得，同行的友人則在旁邊笑到喘不過氣。

原po加碼爆料笑翻網友(翻攝自臉書社團爆怨公社)

(翻攝自臉書社團爆怨公社)

網友紛紛留言稱讚原po可愛有自信，「太可愛了你，做自己最美」、「做自己沒什麼不好！有自信就很美」、「婆婆也太可愛，妳更可愛~哈」、「金正恩好可愛」、「我嘴角不爭氣的上揚了」。