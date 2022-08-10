2022全國鹹酥雞嘉年華在高雄，高雄市政府觀光局特別邀請高雄出身的「鹹酥雞女神」張文綺擔任代言人，號召全國民眾在8月27日和8月28日下午4點至晚上9點，於高雄大遠百一樓追夢廣場，抓住暑假尾巴一同大啖「邪惡的誘惑」，2天合計上百攤次店家等您來品嚐，到港都就能直接嗑到全國各地的鹹酥雞！

去年4月高雄首創鹹酥雞嘉年華，吸引許多饕客前來朝聖，高雄市長陳其邁當時豪氣高喊「高雄鹹酥雞是全國第一」，因此今年擴大舉辦全國鹹酥雞比賽，號召全台各路英雄店家前來較勁，他並笑稱鹹酥雞是「邪惡誘惑」，一定要配全糖珍奶，歡迎大家來吃爆高雄美食！

高雄市觀光局長周玲妏說明，全國鹹酥雞嘉年華在高雄，特別邀請女藝人張文綺擔任代言人，除了她是「正港」高雄人之外，另一方面她也被網路鄉民封為「最美的鹹酥雞老闆娘」、「鹹酥雞女神」，希望可以藉由她來號召大家參與，透過活動讓大家看見高雄美食的強大，吸引更多遊客到訪高雄旅遊，並與《米其林指南》一起將平民美食推向國際。

「鹹酥雞女神」張文綺表示，身為高雄女兒很高興能參與這次活動，號召全國吃貨來高雄品嚐國民美食鹹酥雞，而自己也將家鄉的鹹酥雞帶至外縣市發揚光大，成為這項邪惡美食的老闆娘，所以有信心跟呼籲大家趕快安排行程來參與活動，一起來品嚐高雄美食！

高雄市觀光局指出，全國鹹酥雞嘉年華邀請到擁有20~30年以上歷史的老店家，例如台北頂尖高手夢幻無骨鹹酥雞、台中洪家回春堂鹽酥雞、台南集雞蜜鹽酥雞等店齊聚高雄，挑戰全台鹹酥雞王寶座！而本次活動2天共計將超過百攤次的鹹酥雞及飲料業者共同聯手，歡迎民眾在仲夏尾聲蒞臨港都，來場屬於南臺灣的美食盛宴！(記者張雅雲/高雄報導)