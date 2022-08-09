南二都今年上半年五大豪宅榜單出爐！根據業者統計2022上半年實價登錄，高雄至少連續3年穩坐年度豪宅王的「京城天贊」，今年上半年再頂6字頭光環，以每坪成交單價61萬元，蟬聯高雄上半年豪宅王；台南則是蛋白打敗蛋黃，由仁德區建案「森景澤」展現黑馬之姿，以每坪成交單價43萬元奪冠，一舉超越市心精華區豪宅建案。

根據台灣房屋集團統計，高雄上半年五大豪宅榜單，其中就有3棟是預售案，包括位於美術館特區的「御皇苑」以每坪58.9萬元位居亞軍，亞灣區指標豪宅「國城定潮」及美術館特區的「美術1号院」分別以每坪55萬元及54.8萬元分居三、四名，另外同為皇苑建設出品的成屋「皇苑世紀館」則以每坪53.1萬元，名列上半年五大豪宅之一。

台灣房屋高雄農十六加盟店店東盧長成表示，近年工料雙漲、地價攀升，墊高預售地板價，像巨蛋、高鐵商圈，不少大樓預售開價都已4字頭起跳，精華區預售豪宅更是站上5字頭。

而觀察今年上半年五大豪宅榜單，美術館及農十六特區就包辦4名，南高僅「國城定潮」為唯一榜上有名的豪宅建案，這5大豪宅皆坐落於市區精華地段、高樓層擁有絕佳的景觀優勢，同時生活圈機能優渥，加上品牌建商口碑，帶動豪宅價值。

至於台南，今年由仁德區建案「森景澤」展現黑馬之姿，以每坪成交單價43萬元奪冠，一舉超越市心精華區豪宅建案。

而位於安平區的知名豪宅「尚暘天聚」則以每坪40.1萬元居次，「上品硯」則以每坪38.8萬元位居第三，其他包括擁有王建民等名人住戶的「富立耘非凡」，以及國平重劃區預售案「元翰門」皆榜上有名。

台灣房屋土帝公加盟店店東薛大川表示，仁德區雖為蛋白區，但與東區相鄰，離塵不離城，吸納市區人口移入，房市表現相當熱絡；該案鄰近東區巴克禮公園、崇明生活圈，生活機能頗佳，高樓層可擁有虎山綠帶景色，未來鐵路地下化也將於鄰近的生產路設站，整體機能發展看好，加上品牌建商口碑加持，受中高端客層青睞。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮認為，高雄去年有不少指標豪宅，最高成交單價衝破6字頭，反觀今年上半年，除了「京城天贊」，其餘最高單價多落在5字頭，推估應受升息效應、股市跌深以及高總價住宅限貸政策等利空干擾，影響高端客置產規劃，表現也略顯保守。(記者張雅雲高雄報導)