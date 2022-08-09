高雄市一名國中女生去年間逛連鎖藥妝店時，獨自前往廁所，未料卻遭到陳姓男子尾隨，陳男強行摀住女學生的嘴巴，並拿出刀子架住女學生的脖子，後因女學生趁機向外大喊，同行友人入內查看，陳男才落荒而逃。高雄地院審結，依成年人故意對少年犯剝奪他人行動自由等罪，處1年6月徒刑與5月徒刑。可上訴。

判決書指出，陳姓男子去年12月間前往高雄某間連鎖藥妝店，發現一名未成年且身穿學校運動服的女學生A獨自前往廁所，陳男竟尾隨A女入內，趁A女如廁完畢洗手之際，緊貼在A女身後，對A女說「我沒有要幹嘛，你不要叫」等語。

而後，陳男見A女準備走出廁所，陳男便把A女推回洗手台，以手強力摀住A女的嘴巴，還將其拉到女廁靠牆之處，以身體緊貼A女，過程中導致A女下巴與右手挫傷，更拿出刀子架在A女脖子旁，直到A女趁隙向外呼救同行友人，友人見狀衝入廁所內，陳男才落荒而逃。全案經由A女的母親報案，檢察官偵結起訴。

高雄地院審理時，陳男辯稱，案發當天是他的生日，他僅是因為生日沒人陪，才想找人陪他吃飯，法官勘驗A女的證詞以及相關證據，認定陳男雖有多項前科，但現有證據均無法證明陳男涉嫌強制性交與強制猥褻罪。

法官指出，陳男及其律師均主張陳男患有精神疾病，但精神鑑定結果顯示陳男犯案時認知正常，判斷能力絲毫未受疾病影響；法官審酌後，依成年人故意對少年犯剝奪他人行動自由罪，處其1年6月徒刑，另依成年人故意對少年犯強制罪，處其5月徒刑，得易科罰金15萬元。可上訴。