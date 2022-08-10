正值兩岸情勢敏感之際，國民黨副主席夏立言今率團訪陸，引發熱議。台北市議員王鴻薇今說，國民黨有段時間擔心政治性效果什麼都不敢做，但就算晚2周、2個月，都一樣被扣紅帽子，現在大陸有激進言論，在陸台人在此氛圍下，若有一個台灣人去看看他們、聽聽他們聲音，有什麼不對嗎？

王鴻薇今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，對於夏立言訪陸，王鴻薇指出，夏立言是國民黨副主席，但他是民間人士，他已不是陸委會副主委，也已超過管制時間，國民黨在法理上完全站得住腳。

王鴻薇說，國民黨很長一段時間因為擔心選舉、政治性效果而什麼都不敢做、不敢說，「但人家有少丟紅帽子嗎？」現在台灣大學連撤銷民進黨桃園市長參選人林智堅的學位都被打成中共同路人，國民黨因為怕被丟紅帽子就畏首畏尾、憂讒畏譏，什麼都不敢做，就算不訪陸，支持民進黨的人也不會投給國民黨。

她強調，夏立言是「廈門進、上海出」，主要都是和台商、台生及去大陸工作的台灣人接觸，目前台海兵兇戰危，難道他們不害怕嗎？請問一下政府在哪裡？

王鴻薇表示，美國眾議院議長裴洛西的飛機降落台灣時，微博炸鍋，有很多激進言論，在陸台人在此氛圍下，若有一個台灣人去看看他們、聽聽他們聲音，有什麼不對嗎？

王鴻薇批評，夏立言難道會跟發射飛彈的人見面？能藉由這趟行程賣台？我國幾項農漁產品現在被大陸經濟制裁，說不定現在很多農漁民反而希望他們可以談判，但夏立言也無法和大陸談判，政府完全不對話，現在兩岸關係這麼差，倒霉的也是人民。

王鴻薇批評，去傾聽心聲、意見都不行嗎？就被說是賣台非常離譜，她知道黨內同志希望夏立言他們晚點去，但晚2周、2個月也都是一樣，永遠被扣紅帽子。

她說，夏立言無法簽任何協議，也無法談政策，主要就是件台商，「有本事就把飛機打下來嘛」，今天對中共軍演束手無策。

王鴻薇表示，當中共要求被要求產地標示「中國台灣」，經濟部認為就貼「中國台灣」，但當年前總統馬英九說「中華台北」就被說出賣主權，按照這標準，難道經濟部中共同路人，是「投降部」？可是完全沒有被批評，夏立言去大陸看台商就被說通敵、賣台。