受美國晶片股拖累，台股大盤10日不敵賣壓，失守五日均線，下跌111.26點，收14,939.02點。

台指期下跌140點至14,876點。價差方面，台指期逆價差擴至61.02點，電子期逆價差擴至2.42點，金融期逆價差縮至12.15點。

現貨部分，三大法人賣超190.61億元。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少4,147口至624口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少4,165口至5694口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少3,061口至18口。

永豐期貨指出，台積電終場下跌逾2％，力守500元大關，聯發科、聯電走勢也相當疲弱，分別重挫3.75％、1.83％，連帶祥碩、台勝科等半導體族群跌幅也超過6％。

而盤中生技醫療仍獲買盤點火，台耀開盤即拉漲停，美時、承業醫也都有資金進駐，金融股奮力撐盤，台新金、中再保漲幅約2～3％。

整體來看，月線持續走揚仍有助強化台股支撐力道，惟量能不足不利多方上攻，目前短線聚焦在美國7月CPI數據，預期盤勢將維持在月線之上橫盤整理。