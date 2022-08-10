momo富邦媒(8454)10日公告7月合併營收約為新台幣79.4億元，續創歷史同期新高，年增達10.7%。累計1~7月合併營收逾560.1億元，較去年同期成長17.2%，營運續攀高峰。

7月份momo網路購物也再度刷新歷史同期新高的佳績，年增11.9%；業績佔比達全公司營業額的95.2%；同時五大品類皆維持穩健的成長，其中以健康休閒、流行精品、美妝保健表現最為亮眼。

富邦媒表示，營運成長動能其一受惠七夕情人節、父親節「節慶商機」助攻，帶動站上專櫃保養彩妝、按摩椅、運動器材等銷售表現；隨著疫情趨緩，加上「暑期商機」挹注，飯店、美食與旅遊票券等買氣飆升；而流行品類隨著人們戶外活動的增加，亦有突出的銷售表現。

時序進入8月份，「節慶商機」一波接著一波，本週五「中元節」接力登場，網購普渡採買熱潮持續攀升中，momo《中元澎派食祭》祭出飲品、零食、米麵、生鮮等商品限時下殺5折起。同時推出「中元自選拜拜箱」299元起，讓消費者能輕鬆自由選。8月15日前購買指定商品，單日單筆消費滿指定門檻，還可參加登記送Airpods 3等回饋豪禮。

「中秋節」月餅早鳥預購潮則於7月提前湧現，至今銷售年增逾2倍！隨著網購消費習性的養成，品牌更加重視線上通路的佈局，今年中秋momo購物網月餅銷售品牌數已突破100家，品項數年增逾2成。

瞄準中秋送禮商機，momo《中秋早鳥預購》攜手知名飯店、老字號名店與食品大廠推出約1,700月餅品項選擇，如台北萬豪酒店流芯月餅禮盒、圓山大飯店70週年限定中秋月餅禮盒、香港美心流心系列月餅、奇華富貴中秋禮盒、小潘鳳凰酥等都可在momo輕鬆購。消費滿額還可參加登記抽哈根達斯冰淇淋單球券、海尼根0.0零酒精飲品等消暑夯品。