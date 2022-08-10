1名女網友稱自己選伴侶的條件是一定要「有車」，她認為男生出社會後有車相當基本，如果曖昧對象沒有車，她會馬上冷感，對方不一定要很會賺錢，有基本款車子也可以，她享受坐在副駕駛座與男友相處的感覺；文章曝光她即遭不少網友怒轟「自己不會買嗎」、「Uber司機很適合妳」。

該女網友在Dcard上發文，她大學畢業後每任男友都有轎車，若是得知曖昧對象沒有車，會讓她隱約地不想在一起，她說自己平時不介意AA制，但男生若是開車就相當迷人，她喜歡坐在副駕駛座與對方聊天，「有時候還可以偷偷色色？」而車款不用是高貴名車，也不用是男友買的，家人的車也可以。

1名女網友稱自己選伴侶的條件是一定要「有車」，她認為男生出社會後有車相當基本，如果曖昧對象沒有車，她會馬上冷感。（翻攝自Dcard）

該女網友說若有男子很會賺錢、沒車，跟另一名男子有車但錢賺不多，她會選有車的，雖然理解有些男生認為車子是負資產或討厭開車，但她說自己是三寶，曾經車禍後就不敢開車，因此對會開車的男女都相當崇拜，她也認為出社會與學生最大的分界點就是車，發文直呼「對車的執著真的超乎自己想像」。

其他網友留言「你賺多一點，遇到喜歡的就買一台給他開」、「計程車司機很適合」、「有沒有想過你愛的是車」、「為了買C300負債你可以嗎」、「你可以叫Uber，這樣每坐一台就換一個男友了」、「你自己買車，找個喜歡的在一起，車給他開，解決」、「在雙北生活的me，買車？沒事找罪受幹嘛」。