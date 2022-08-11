對於台大認定林智堅碩士論文嚴重抄襲，並且撤銷碩士學位，媒體人黃揚明披露，由於余正煌向台大提出一份關鍵證據，因此讓陳明通和林智堅的說法被擊潰了！

民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文，被指涉抄襲，台大9日宣布審查結果，認定林智堅抄襲余正煌的論文，經教務處核定撤銷林智堅的碩士學位。

資深媒體人黃揚明10日在其臉書以及朱學恒直播中披露，台大學倫會發表審定報告中提到，余正煌向台大社科院學倫會提交一份論文的「初稿」，這份「初稿」就是擊潰陳明通和林智堅的關鍵證據！

黃揚明分析，陳明通幫林智堅所想好的劇本就是，陳明通2月1日寄給楊玲宜的附檔草稿，已經與3月8日余正煌寄給陳明通的草稿有雷同文字，因此，林智堅陣營以此證明林智堅論文初稿寫作早於余正煌。

但沒想到，黃揚明指出，余正煌向台大提出了一份比2016年2月1日更早的「初稿」，也就是余正煌才是原創。因此，陳明通精心的設想就大爆炸了，且林智堅仍無法清楚解釋，並且不斷迴避問題。