繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）8日發布營收預警導致股價暴跌，「女股神」伍德（Cathie Wood）的方舟投資公司（Ark Investment）逢低承接，同日大買逾6,500萬美元輝達股票。

根據方舟每日交易報告顯示，方舟投資公司旗下3檔基金8日合計買進366,982股輝達股票，其中旗艦基金方舟創新ETF占289,229股。以輝達8日收盤價177.93美元計算，女股神約買下價值6,530萬美元的輝達股票。

目前方舟旗艦基金總計持有輝達763,867股股票，價值將近1.36億美元，輝達成為該基金的第25大持股。

繪圖晶片大廠輝達8日公布初步財報，預期上季（至7月底止）營收年減19％，降至67億美元，遠遠不及5月預估的81億美元，主因是「宏觀經濟逆風」以及「艱困的市場環境預料延續至第三季」。

輝達示警營收銳減拖累股價暴跌逾6％，市值蒸發逾400億美元。今年以來輝達股價累計重挫約42％，跌幅約是那斯達克指數20％的兩倍。

女股神加碼輝達正值晶片業者面臨市場挑戰。記憶體大廠美光（Micron）9日示警，第四季營收可能落在6月預估的區間低端，主要受到供應鏈瓶頸延續和總體經濟面因素所擾。

Vital Knowledge分析師柯里薩夫里（Adam Crisafulli）指出，美光黯淡的營收預測反映經濟狀況持續走疲。

在此同時，方舟聚焦「破壞性創新」的基金飽受科技股大跌衝擊。旗艦基金方舟創新ETF過去一年來暴跌59％，主要持股視訊會議軟體公司Zoom和串流設備製造商Roku跌幅深達80％。

儘管基金價格大跌，伍德依然對旗下基金深具信心。她日前受訪時強調，一旦經濟逆風減弱，方舟旗下基金的表現便能再次超越大盤。