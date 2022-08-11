民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊傳出內部整合問題，派系間因爭奪選戰主導權出現齟齬，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨酸說，綠營派系將陳時中當傀儡，把派系要的東西演出來，沒有自己想法。對此，陳時中11日受訪時回擊，稱沒有這樣的事情，「講這種話基本上都不是很有水準。」

陳時中上午7時30分現身虎山步道參訪，北市黨部主委張茂楠、競總發言人莊瑞雄、市議員許淑華、許家蓓和洪健益，以及市議員參選人王孝維、張文潔、何孟樺也緊隨其後，陪著陳時中上山和健走民眾打招呼；隨後便前往松山慈惠堂參香。

不同以往，陳時中身著輕便運動服，換上全新的運動鞋，口罩圖樣還是兒子親自操刀設計的競選主視覺。他表示，四獸山在北市是非常重要的休閒場所，為了推動市民健康而來，聽説步道都做得很好，因此特別來看看。

被問到團隊是否出現派系整合問題，陳時中第一時間否認，強調團隊整合效率很高，競選團隊主委是前副總統陳建仁，領導智慧非常好，至於對手蔣萬安酸自己是「派系魁儡」，他強調，沒有這樣的事情，「他講這種話，基本上都不是很有水準。」