民進黨台北市長參選人陳時中10日受訪提及，國民黨台北市長參選人蔣萬安沒有站在國家的高度，是用政黨鬥爭在看民主。蔣萬安競選辦公室副發言人田方倫抨擊，國家最重要的就是人民，不知道陳時中所謂的國家高度，是買黑心快篩？擋BNT？還是放行3＋11？

田方倫提到，民進黨桃園市長參選人林智堅被台大撤銷學位後，陳時中第一時間回覆「專業的問題體制內解決」，形同默認台大是用學術專業追回林智堅學位，陳時中要不要說明「是台大錯了還是林智堅錯了？」；隔了一天，又對外說「林智堅是盟友」，難道連是不是盟友都要「想了整整一天才決定」。

田方倫抨擊，請陳時中講清楚，蔡英文主政下的經濟部，叫出口受阻的廠商改標「中國台灣」是不是算賣台？如果陳、林兩人是盟友，那陳時中願不願意賭上自己的名譽，對林智堅的人品操守、施政能力全面背書？

至於陳時中說蔣萬安看香港問題的高度不夠，田方倫反批，民進黨在中央完全執政，為何《港澳條例》躺在立院無法三讀？陳時中要不要向中央喊話呼籲？

田方倫重批，陳時中過去當指揮官，叫染疫學生「自己照顧自己」，現在看到台北市的中小企業出口受阻，不想辦法幫廠商討公道，而是變成「靜音中」；看到關係港人權益的《港澳條例》在立法院卡關還來指責在野黨，難道這就是陳時中的「國家高度」？