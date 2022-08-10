PTT網友發文。（圖／翻攝自PTT論壇）

PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲，昨遭台大確認屬實並撤銷碩士學位。此事迅速在PTT論壇掀討論，有網友直言「你要你的孩子像林智堅嗎？」指林的學經歷都不出色，並非父母心中子女楷模，如今又被認證抄襲，連「腳踏實地」都稱不上。有網友則反駁，認為林的條件能一路當上議員、市長，可謂非常「勵志」。

網友近日在PTT論壇發表文章《你要你的孩子像林智堅嗎？》內文指出，選舉就是很簡單的選擇，選擇一個你認同的去投，你要你的孩子像林智堅這種學歷和經歷嗎？還是要一個腳踏實地認真做事的人？發文者質疑，這樣還沒辦法選擇嗎？「拜託，這是直轄市長不是在選里長好嗎？這麼好辨認都沒辦法嗎？」

這篇文章引發熱烈討論，網友分為正反兩派激起論戰。一派認為：「這教育我們的孩子，只要舔黨，學店仔也能飛黃騰達」、「我希望我的孩子，就算資質不佳也要腳踏實地，勝過抄襲又硬拗」、「當市長有什麼？一堆XX縣市長，丟人現眼」、「沒辦法，我的基因沒那麼差」。

一派則認為：「我孩子這種學經歷能當議員、市長，我會很欣慰！」「小智超勵志的好嗎！」「林智堅還是新竹高知識份子投票出來的市長，這個誰能比？」「林智堅當過市長，成就遠比建中台大畢業的高」、「人家新竹市長任內至少有很多政績」。