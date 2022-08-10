民進黨桃園市長參選人林智堅遭台灣大學撤銷碩士學位，林隨即召開記者會反擊，不僅點名審定會召集人蘇宏達未審先判，採訪通知還附上「email事證」，強調台大不給機會澄清。但林智堅發信時間是凌晨0點30分，網諷超沒誠意，半夜mail是要給好兄弟看嗎？

林智堅遭台大宣布撤銷其國發所碩士學位後，隨即發布採訪通知，除了時間、地點，還有「謹附今8/9凌晨00:30委任律師向台大表明林智堅市長欲於8/11周四或8/12周五出席台大學倫會議的email事證」。

林陣營認為台大突襲式記者會，是精心設計的結果；律師黃帝穎也質疑，一開始就認定論文案是醜聞的蘇宏達（社科院長）未迴避，未審先判。

「誰會在三更半夜發mail說我要去開會」，林智堅的記者會被網友吐槽，真的有心說明，之前就該去了，還在那邊寫6000字意見，「自己親寫的論文字數有沒有那麼多」、「分明接到消息了，才趕快發mail」、「真的都當大家沒念過書嗎」、「半夜發信是要給鬼看喔」。