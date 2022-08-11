一名網友分享使用雲端發票中大獎的故事，原本以為自己這方面的運氣超差，因為之前最多就中過200元的小獎，沒想到這次雲端發票竟然中了8000元的大獎，讓他又驚又喜，不少人見狀紛紛恭喜原PO，也希望能藉機吸點好運。

一名男網友日前在Dcard上發文表示，剛開始用載具的前3年，他的雲端發票和很多人都一樣，從來沒有中過獎，讓他一度認為要對傳統發票，才有可能會出現中第六獎200元的小確幸，結果某天他請媽媽吃早午餐的雲端發票竟然中獎了，而且金額還不小。

男網友發現戶頭突然多了8千元爽翻。（圖／翻攝自Dcard）

男網友指出，父親節那天他去繳卡費，結果卻發現戶頭裡面多了一筆錢，仔細查看紀錄才發現是發票中獎了，看到8000元的現金獎，讓他很懷疑是不是國家機器出錯了，到了電子發票的整合平台查詢發現，他竟然幸運中了三獎，這可是他這輩子第一次中那麼大的獎項，畢竟平時他可是連公司尾牙獎品都不會抽中的人。

貼文曝引起網友討論，不少人留言蹭原PO的好運，希望下個月也可以中大獎。「拜託讓我下個月發票能中獎」、「8000好好喔！！我這次中800就很開心了，希望下次能中更多」、「原本紙本連200塊都孤兒的我，存雲端常常有200元以上，雲端真的比紙本還容易中獎」、「吸一波好運」。

另有許多網友則分享自己雲端發票中大獎的經歷，「中11300元，是真的有大獎，我第一次中那麼多」、「前前期才中一次4000元，今年累積中8200元了」、「中獎中到已經快無感的我」、「推雲端發票，環保又省事省時，我中過好幾次500」。