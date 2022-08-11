一名男網友8年前在台中等公車的時候，看到有一位司機的名字叫「宜鎮峰」，和「一陣風」諧音，當下覺得很特別就拿手機拍照，近日將8年前的照片PO上網，引起8千多位網友狂讚，笑說感覺司機大哥應該是像風一樣的男子，結果留言處竟釣出本尊，不少人見狀大讚，峰哥好帥，身材維持太好了。而從宜鎮峰的臉書也可看到，他真的是位「型男阿公」。

一名男網友日前在臉書社團《路上觀察學院》發文說，8年前還是學生的時候，在台中的某條路上看到公車司機的名字很有趣，就順手拍了下。從照片中可見，這位公車司機的名字叫做「宜鎮峰」，發音與「一陣風」一模一樣。

特殊的名字吸引了8千多人朝聖，不少網友看到司機的名字以後，紛紛開玩笑說，感覺司機大哥本人應該是像風一樣的男子，這輛公車應該跑很快喔！「手都還沒舉起來，司機就過站啦！應該常被申訴吧」、「感覺開蠻快的」。

隨著貼文引起網友熱烈討論，宜鎮峰本人也現身留言處，寫道「宜鎮峰本人在此向您們問候！祝褔各位父親節平安喜樂。」讓4千多位網友驚喜狂讚，不少人看了頭貼以後大呼，這名字竟然是本名？而且司機大哥也太帥了，身材維持的有夠好。

由於這個名字實在很特別，不少網友懷疑是否為本名，也很好奇名字的主人是哪裡人？怎麼會有這樣特殊罕見的姓氏，對此，宜鎮峰表示，他行不改姓，坐不改名，這就是他的本名，他來自於外蒙古。而原PO後來也激動回應，太扯了！沒想到發文以後，竟然可以看到本人，太感動了，小時候看到這輛公車來就很開心，後來更向同學借了手機來拍。