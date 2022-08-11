全球披薩連鎖業者達美樂（Domino）今天宣布退出義大利市場，關閉所有分店。

美國有線電視新聞網（CNN）根據義媒「今日米蘭」（Milano Today）報導，總部位於美國的達美樂進軍義大利市場7年後，仍無法迎合當地人胃口，已正式關閉所有分店。

報導說，根據提交給米蘭法院的文件，達美樂的義大利特許經銷商EPizza SpA在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）兩年疫情期間業績慘澹，今年4月聲請破產。

當地食品業通訊媒體Food Service指出，達美樂自7月20日起已停止所有門市營運。

有些人可能將達美樂的失敗，歸咎於企圖用美式口味攻占披薩發源地，但EPizza SpA表示，破產原因在於外送平台應用程式的競爭。

根據法庭文件，當地餐館在疫情期間開始使用Glovo、Just Eat與戶戶送（Deliveroo）等外送服務後，設於米蘭的EPizza SpA開始面臨「前所未有的競爭」。