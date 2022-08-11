要一位平常不上菜市場的老公上市場買菜，對家庭主婦而言往往是一種噩夢的開始。不過偶爾也有意外的驚喜等的。一名人妻在臉書《爆廢公社公開版》PO出老公日前買菜發生讓她瞬間臉紅心跳，瞬間小鹿亂撞的小驚喜。

人妻秀出照片表示，原來是老公買回好幾支水果玉米，她在處理時，一剝完外皮，竟驚見玉米怎麼會有顆粒狀突起，仔細一看，原來是有玉米粒並未長好，但是有的卻相當保滿，看似長了小水泡般，外觀完全活像一個入珠的「姐夫」。

老公買回水果玉米像「入珠姐夫」，她瞬間臉紅害羞 ，網笑翻:晚上就可用。(翻攝自爆廢公社公開版）

老公買回水果玉米像「入珠姐夫」，她瞬間臉紅害羞 ，網笑翻:晚上就可用。(翻攝自爆廢公社公開版）

原本人妻以為只有這一根是長得如此，當剝開其餘的玉米時，頓時讓她「害羞起來」，當下臉紅心跳，原來是其餘的玉米也完全長得一模一樣，活像是一堆入珠的姐夫在砧板上，讓她羞得不知該如何處理。

原PO的貼文一出，力可引起上萬網友炸鍋回應表示，「這是吃的，不是用的喔」、「晚上可以拿來用」、「妳竟然殺了類姐夫」、「果然是老司機」、「是不是每煮暗槓起來」。

還有網友笑說，根本是「入珠玉米」、「記得給姐夫穿雨衣」、「立刻多好幾位老公」、「老公在暗示妳」、「可見得有常用」。