知名YouTuber瑀熙，因外型亮眼、多才多藝，因此在YouTube、電玩實況領域都相當活躍，活潑甜美風格很受網友歡迎，臉書與IG分別有183萬、89萬追蹤數，人氣頗高，曾公開月收入的她，近期有意買房，透露因房價問題而往台南尋找，一聽當地房仲報價大傻眼，感嘆：「發現不是地點的問題」。

瑀熙昨天(8/10)在IG發文，透露前陣子突然有了個第六感，產生「真的好想買房」的念頭，會這樣想是感覺自己平時賺的錢都在亂花，不如做點實際的投資規劃，但礙於台北房價太高，「所以就跑去了台南看房」。

瑀熙身體力行，隨即南下開始尋房之旅，一開始就看了兩、三間大樓型的房屋，發現平均價格大概要1200萬上下，但她都因坪數、格局問題，看來看去都沒找到喜歡的。

最後瑀熙把自己的偏好跟房仲討論了一下，沒想到對方依條件找的物件報價讓她傻眼，「竟然都要到2000萬，只能說，台南這房價真的也是努力在追上台北了」，於是她只能隔天默默放棄，坐車返回台北，不禁大嘆：「最後才發現不是地點的問題，問題是在於口袋的深度」。

眾網友看了瑀熙分享的「買房記」，也心有戚戚焉，表示台南如今房價確實漲了不少，「台南的房價可能跟新北市差不多」、「現在真的哪裡都貴」，也有人推薦瑀熙往桃園、台中看看，甚至買林口或北投也不錯，「現在(台中)北屯超多建案」、「台中應該還有機會」。