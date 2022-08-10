高雄、台南多地傳淹水災情。(圖／取自臉書)

氣象局針對台南、高雄發布大雷雨特報，入夜後，兩地天氣也瞬間變臉，暴雨雷擊交加，多地傳出淹水災情，當地網友也PO出照片哀號，直言雨勢大到開車根本看不到前方，畫面曝光怵目驚心。

大雷雨猛襲台南、高雄，國家級警報不斷響起，包括台南永康一帶，以及高雄左營、三民、楠梓都淹起大水。根據氣象局資料，光是燕巢時雨量高達125.5毫米，由於正值下班時段，不少民眾駕著汽機車穿越淹水路段，險象環生。

民眾直呼雨大到開車根本看不到前方。(圖／取自臉書)

不少網友也在地方社團上傳淹水照片，直言雨勢大到相當誇張，自己開車根本看不到前方，只能保持低速慢慢前行，其他人也傻眼：「這比颱風還可怕」、「雷神索爾真的來了」、「有撐雨傘，在外面才2分鐘全身都濕的」。

臉書粉專《台灣颱風論壇》也指出，今天雨量排行第一為台南北寮207公厘，台南東山、永康、白河、高雄燕巢雨量都超過100毫米，阿公店、橋頭、仁武和彌陀也有8、90以上，相當驚人。