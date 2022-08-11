內湖交通問題成為北市選戰的攻防焦點，無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，每天有超過11萬的基隆市民通勤到台北，且有超過3成為自駕，讓這個數字減少才有機會解決內湖交通問題，因此提出「基隆版1280月票」，鼓勵市民搭乘客運或台鐵。

黃希賢昨（10）日在臉書表示，想要解決內科交通問題，台北市長柯文哲與副市長黃珊珊有說對一個關鍵，那就是要減少高速公路的車流，但更關鍵的就是來自基隆的車潮！他指出，每天有11萬基隆市民通勤至台北，且有3成是自駕，換算成車流量的話則是約1.5萬輛車，只要減少一半就有機會讓內科交通起死回生。

「陳時中不懂的是，要解決內科的交通，需要跨縣市的合作！」黃希賢認為，民進黨台北市長參選人陳時中挑起內湖交通論戰，但提出的解方卻暴露自己是「外行裝內行」，因為從內科多拉三條閘道連上國道一號，只是增加平面道路更多的回堵區域，無法解決國道一號上外縣市通勤車輛過多的真正問題。

黃希賢因此提出「基隆版1280月票」，讓基隆市民每天都能搭乘國道客運或台鐵通勤上、下班，「只要增加基隆市民搭乘大眾運輸的通勤比例，降低國道一號車流量，內科塞車才有解決的機會」，並歡迎雙北市長候選人一起洽談合作方案，一同解決內科交通！