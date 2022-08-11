廉政署及基隆地檢署偵辦基隆市信二停車場投標弊案，除7月19日已羈押基隆市政府交通處臨時人員陳男外，基隆地檢署10日在搜索交通處後，依涉犯貪汙治罪條例及洩密罪，約談交通處停管科張姓科長及賀姓技正，檢方複訊至凌晨2時後，認為賀男涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准，張男則以新台幣10萬元交保。

廉政署、基隆地檢署日前獲報，基隆市政府於今年初舉行的信二路停車場招標過程有弊，廉檢調查後發現，基隆市交通處臨時人員陳男，涉嫌在開標前，將投標的相關內容洩露給大日開發股份有限公司。

廉檢於7月19日搜索大日開發，查扣相關事證。經檢視查扣的事證後，基隆地檢依涉犯貪汙治罪條例及洩密罪等，向法院聲請獲准羈押大日開發負責人蘇幸福、副總經理陳信宏，以及直接涉案的陳男等三人。

在廉檢調查過程中，也質疑陳男只不過是基市府交通處的臨時人員，若說他可以逕自取得其他投標廠商的投標書等資料，甚至洩露給特定廠商，於理不合。因此不排除有更高層級的官員涉案。

廉檢在連日偵訊先前羈押3人後，於10日上午發動第二波搜索，鎖定基隆市交通處，並約談停管科長張男及技正賀男。據瞭解，廉檢認為陳男取得之標案相關資料，很有可能是張賀二人洩露交付，基隆地檢署複訊兩人直到11日凌晨2時，認定交通處技正賀男涉犯重罪，有串證、滅證之虞，依涉犯貪汙治罪條例及洩密罪等，向基隆地院聲請羈押禁見獲准。張男則以新台幣10萬元交保。