民進黨桃園市長參選人林智堅日前舉行「尊重設計專業拒絕政治抹黑-建築人與設計師的心聲」記者會，他昨(10日)在臉書分享，這一次不是要和大家分享得獎的喜悅，而是因為選舉的抹黑，國民黨用政治霸凌專業，讓我們不得不站出來，捍衛自己還有老師們的名譽。

林智堅談到，這陣子看到國民黨為了選舉，為了個人的政治目的，不斷抹黑、造謠，一心為台灣公共環境努力的專家、建築師也成了攻擊的標靶，國民黨甚至影射市府同仁徇私舞弊。這些指控，不僅漠視了專業者多年的努力，更是破壞台灣民主，讓選舉成為潑髒水比賽。

過去8年，林智堅與這些優秀的建築師、設計師一起工作、一起改變城市，他說，大家不僅是重要的夥伴，更是將設計力導入公共建設，讓台灣城市美學持續進步的重要推手，也可以看到台灣這幾年公共建設的品質越來越好，更是屢屢在國際上拿下大獎，這樣的成果，是許多人拚了命完成的，不能接受他們的努力，被惡意的政治口水所抹煞。

因此，林智堅喊話，因為一起努力過，才知道改變的美好，包含孩子在公園裡的歡笑、情侶在漁港漫步的浪漫，這些美好且珍貴的回憶，不會因為政治的抹黑而消失，希望接下來所有攻擊針對他就好，不要用政治霸凌專業。