氣象局發布南部6縣市豪大雨特報。(氣象局提供)

（15：36更新）氣象局將屏東升級豪雨特報，南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市大雨特報。午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今(11)日屏東縣地區有局部大雨或豪雨，雲林、台南、高雄地區及南投、嘉義山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。

以及針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分止；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象局表示，今天大氣環境仍舊不穩定，清晨西半部沿海地區有零星短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴，午後大台北、中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，容易出現短延時強降雨。

溫度方面，各地高溫約32至34度，其中東半部局部地區容易出現36度以上高溫，台東甚至有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線也偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分。