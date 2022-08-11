上班小心！氣象局一早發布新竹縣豪雨特報，新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（11）日新竹縣有局部大雨或豪雨，新竹市以南至彰化地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。

氣象局一早發布新竹縣等5縣市豪、大雨特報。(氣象局提供)

以及針對新竹市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至08時00分止。慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

由於雨勢過大，水利署也對新竹縣竹北市、湖口鄉、新豐鄉發一級淹水警戒，已經開始積淹水。

新竹縣竹北等地有大雷雨。(氣象局提供)

氣象局表示，今天（11日）大氣環境仍舊不穩定，中部以北地區不定時會有局部降雨出現，雨勢偶爾會比較大，東南部地區及恆春半島也有零星降雨，其他地區則為多雲到晴，而午後西半部地區及各地山區仍要留意雷陣雨的發展，容易出現短延時強降雨，尤其山區及嘉義以南地區降雨機率較高，下午外出活動的朋友建議攜帶雨具備用。

溫度方面，各地高溫約32至34度，其中東半部局部地區容易出現36度以上高溫，台東甚至有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線也偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分。