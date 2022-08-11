民進黨桃園市長參選人林智堅遭台大學論會認定抄襲論文，情節重大，撤銷碩士資格，總統蔡英文卻無視審查結果，公開要全黨力挺到底，好巧不巧，隔天台大校內就出現一份由學生發起的「重啟林智堅論文審查」連署書，引起討論。

今天(11日)一份標題為「請台大重啟林智堅論文審查」的連署書流傳校內，並指出3大爭議點。連署書中表示，根據副總統陳建仁說法，台大校方並無充分納入林智堅本人提出的論證，批評學倫會不公。

連署書中接著指根據台大校友鄭文燦所述，校方並未給林智堅陳述機會，在本人未出席的情況下判決極刑，不符合法治精神；接著則引述林委任律師黃帝穎說法，砲轟學倫會召集人蘇宏達立場偏頗，未依規定迴避。

文末強調發起連署的是一群渴望公平正義的台灣大學學生，喊話自己的台大自己救，要求校方重啟論文審查。

但這份連署書通篇卻未有署名，不少鄉民嘲諷：「連署名都不敢，該不會是學生會發的吧」、「職業學生出現囉」、「果然小英一下令，全黨都動起來了」、「綠衛兵要發動學術大革命了」、「我怎麼覺得像反串」、「通篇都是引用林智堅團隊的話，自己卻提不出新證據」、「現在學生還沒畢業就急著想當官了？」、「此時不展現誠意，更待何時」、「有種先署名啦」、「又讓我想起當年台大自掐哥」、「笑死，發起人沒種署名，卻要連署學生填真名跟資料」、「連署怎麼沒有用台羅文」、「填下資料會不會到時候就被送去柬埔寨了」。