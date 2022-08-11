雙重標準？蔡英文籲全黨挺林智堅 趙少康轟「矛盾」：為什麼不信台大

民進黨桃園市長參選人林智堅因台大國發所論文抄襲學位被撤銷，蔡英文總統卻下令全黨力挺林智堅，引發質疑。中廣董事長趙少康今表示，蔡英文挾民進黨對抗台大，把自己當成神，他炮轟年底選舉恐不只「一屍五命」，而是一屍「幾百命」，議員選情都會受衝擊。

台北市議員、台北市大民生地區商業發展促進會理事長秦慧珠推廣「民生悠活節」活動，今邀請趙少康到民生社區品嘗巷弄美食。

對於蔡英文總統對林智堅表達力挺，趙少康說，完全沒想到蔡英文會在民進黨中執會上要全黨捍衛林智堅，再糊塗也不至於這麼糊塗，蔡英文總統當初英國倫敦政經學院的論文被懷疑時，她說要大家相信倫敦政經學院，但為何卻不相信台大？這不是矛盾嗎？

趙少康說，是台大公信力高？還是民進黨、蔡總統、林智堅或陳明通公信力高？不要以為天下無敵，什麼都可以，民眾還是有理智的，蔡總統挾民進黨力量，以為可以對抗台大、學術界及台灣全民，「太過頭了」。

趙少康批評，蔡總統把自己當成神，以為可以一統江湖、莫敢不從，他還以為蔡總統會叫林智堅道歉認錯、退選，沒想到一意孤行，年底選民會用選票教訓。

趙少康斷言，外溢效應會到全國，不只在桃園，也不只民進黨立委高嘉瑜說的一屍五命，而是「一屍22命」、「一屍幾百命」，包括議員的選情都會被衝擊。

趙少康表示，台大是台灣唯一能進到全世界一百名之內的大學，台大嚴謹的找了多位專家做成結論，蔡總統憑自己一人就想推翻，實在是太自以為是、太自大了。

秦慧珠補充，她也是台大畢業校友，站在所有台大校友立場支持台大，也認為全體台大校友應該都會支持台大的決議，並喊話「台大人站出來挺台大」。