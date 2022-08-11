年輕人越來越注重生活品質，育嬰方式也隨著改變，從早期的隨便養到現在的精緻育兒方式。早期長輩只要能養活孩子不生病就好，但現在部分年輕人會根據網路資料或是書籍的方式育兒，而育兒經驗常常是新手媽媽或是閨蜜間出門聊天的內容。有名網友表示，帶著孩子和朋友出去玩，沒想到卻發生了一些事讓其他朋友看不下去，開始對他指指點點，網友嘆，「比自己顧還累。」

原PO在Dcard分享，因為自己是個新手媽媽很多育兒知識都不太足，所以上網找了許多資料跟書籍，並且按照上面的指示育兒。隨著孩子滿6個月，他開始會帶這孩子跟朋友們出去玩跟過夜；本來想說朋友們也可以輪流幫忙帶孩子，但沒想到那才是她惡夢的開始。朋友們開始抱怨她太龜毛，孩子的用具都要消毒才能用、水泡奶一定要用70度泡、用app紀錄喝奶及睡眠時間......等，甚至還因此爭吵起來。原PO表示自己快瘋了，跟他們出去比自己在家顧小孩還累。

文章發出後網友們留言自己不同的養育方式，雖然有認為原PO的做法太麻煩的，但紛紛表示要怎麼養育小孩是父母的決定，不要管朋友們怎麼說，畢竟萬一出事了也不可能叫朋友們負責，「妳的朋友是住海邊管太寬」、「朋友也太自以為是了吧」、「妳的寶寶妳自己作主。」