經歷疫情期間漫長的「停停復停停」課之後，許多父母對於暑假的到來難免過於操心，擔心孩子沒事做，暑假期間都在玩電腦、手機，開學後課業落後一大截，或擔心活動安排太多，孩子沒有足夠休息，引發親子衝突。

衛生福利部八里療養院職能治療師葉佳姍表示，暑假期間仍要讓孩子維持固定作息，一來有助於身心健康，二來可幫助孩子順利銜接開學的日程，另外建議家長可與孩子討論訂定日常生活作息表，視覺化提醒孩子每日該做事項，對於比較沒有彈性及自閉症孩童來說，視覺化作息表給予很重要的「預告」功能，亦能使組織規劃能力、記憶力比較差的孩子練習自我管理。

除此之外，在暑假期間建議多安排一些活動，像是可以在容易昏昏欲睡的上午安排動態活動，例如散步、在公園遊戲、體育課程等，對於運動量大及過動症的孩子，固定安排動態活動更是不可或缺。

靜態活動則建議安排在下午，例如玩桌遊、勞作、畫畫、看書等，可促進孩子精細動作協調發展及發揮創造力；另外也可以透過做家事，讓孩子從中獲得活動量，並練習規劃組織及動作協調等能力，也可感受自己對環境及家庭的貢獻。

訂定寫作業時間，鼓勵孩子依預定規畫認真把作業寫完，養成好習慣，若孩子學習期間課業跟不上，也能在暑假安排少量多餐的複習及預習，針對不足科目一次一點加強，讓孩子能按自己步調學習。

明訂自由時間，讓孩子自行選擇想做的事。允許孩子在大人可接受的範圍內使用手機及電腦，可讓孩子有掌控感，也減少親子衝突，不過要特別注意3C使用，建議一天不超過兩小時。

特別制定親子的特殊時光，在一天中找一段時間擁抱孩子，和孩子聊天、玩遊戲或看書等，可以讓孩子感受到被愛及關注，而這也常常是孩子情緒穩定的基礎；也可依據孩子的喜好共同訂定旅遊主題，例如主題式旅行、營隊等，討論家庭出遊的地點、行程、要攜帶的物品等，和孩子一起出遊探險。

衛生福利部八里療養院張介信院長指出，最重要的是在暑假活動過程中，幫用心過暑假的孩子及自己拍拍照、留作紀錄，這一步步努力的足跡，都會是多年後回顧起來非常珍貴的回憶。