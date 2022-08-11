封裝廠精材(3374)周四召開線上法說會，第二季營收、獲利雙創歷年同期新高，上半年每股盈餘升至3.41元，也改寫歷年同期新高，第二季成績不錯，但成本上升之下，第三季營收預估接近上一季表現，下半年營運也可望持平上半年。

精材第二季營業收入淨額21.36億元，季增27.8%、年增40.6%，營業毛利8.21億元，季增55.9%、年增131.3%，營業毛利率38.4%，季增6.9個百分點、年增15.1個百分點，營業淨利率34.6%，季增8.7個百分點、年增16.6個百分點，本期淨利5.7億元，季增60.2%、年增128.4%，純利率26.7%，季增5.4個百分點、年增10.3個百分點，每股盈餘2.1元，相較首季1.31元、去年同期0.92元成長，單季營收、獲利雙創歷年同期新高。銷貨量-晶圓封裝142千片八吋約當晶圓，季增7.2%、年增9.8%；銷貨量-晶圓測試117千片十二吋晶圓，季增21.4%、年增52.0%。

觀察精材第二季各業務概況，占74%的晶圓級尺寸封裝(WLCSP)營收15.85億元，季增29%、年增41%。占17%的晶圓測試營收3.65億元，季增30%、年增43%。占7%的晶圓級後護層封裝(WLPPI)營收1.56億元，季增17%、年增30%。

精材營收及獲利優於去年同期，主要為第二季在3D感測元件、CIS封裝以及晶圓測試營收均大幅季增，匯率因素也幫助不少，加上，車用影像感測器封裝營收年增23%，惟8吋影像感測器封裝整體營收略減。

精材上半年營業收入淨利38.08億元，年增4.9%，營業毛利13.48億元，年增16.2%，營業毛利率35.4%，年增3.5個百分點，營業淨利率30.8%，年增4.1個百分點，本期淨利9.26億元，年增10.4%，純利率24.3%，年增1.2個百分點，每股盈餘3.41元，相較去年同期的3.09元成長10.4%，也改寫歷年同期新高。銷貨量-晶圓封裝274千片八吋約當晶圓，年減6.0%；銷貨量-晶圓測試213千片十二吋晶圓，年增12.3%。

精材下半年營運展望，電價等成本干擾，但匯率助陣，第三季營收預估接近上一季表現，下半年營運也可望持平上半年。3D感測元件封裝需求略有放緩，部分已提前拉貨，而12吋晶圓測試需求增加，車用影像感測器封裝需求維持穩定，惟受惠於疫情相關的消費性電子產品需求持續消退，在各個產品有增有減情況下，高通膨及升息仍持續，對於消費需求衰退以及未來經濟下滑的疑慮升高，審慎應對未來營運可能受到的影響。

精材也談論中期展望，壓電微機元件中段加工製成，下半年小量量產；12吋PPI相關加工技術，也預計明年初量產。而新廠將於今年第四季動土，預計113年底完工啟用。