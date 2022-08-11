針對中共解放軍近日不斷在台海周圍進行針對性演習，更宣稱將展開常態性戰備警巡，國防安全研究院戰略所長蘇紫雲今天指出，共軍新稅船艦，凸顯出國軍船艦面臨老舊問題，建議強化軍事投資，建造6000噸級的軍艦。前國防部長蔡明憲呼籲，現行役男4個月軍事訓練役並不足夠，役期延長刻不容緩，不能受到選舉跟政治考量影響。

蔡明憲指出，蔡英文總統雖然有針對中共試射飛彈發表談話，但國軍反應跟態度過於模糊，相對於四顆飛彈落於日本的專屬海域後，日本首相岸田文雄便即刻在記者會上表達嚴正抗議。蔡明憲呼籲，政府針對中共此次軍演及騷擾，應該召開總統層級的國際記者會，以表明臺灣的態度及防衛決心。

蔡明憲向國安團隊提出兩點建議，首先，因應中共一再挑釁，國安團隊應決定是否要隨著情勢變化檢討接戰守則。其次，應強化危機的處理，檢討現有機制。

此外，蔡明憲重申延長義務役男役期的重要性，特別是國家安全重要時刻，不應該受到政黨選舉影響，應該要超越黨派政治。

近日中共解放軍在台灣周邊海域軍演，我國船艦與大陸船艦併航監控，蘇紫雲表示，面對中共的疲勞戰術，兩軍船艦年紀差異頗鉅，中共船齡平均為10年，但我國船齡已屆熟齡，兩軍船艦相互會車時，國軍艦長展現高超決策及勇氣，呼籲國防部合理增加國防預算。

時代力量立委邱顯智也呼籲國防部，應要延長義務役役期，同時改革訓練，甚至可以去整合民間的訓練資源，讓女性也納入多元形式的義務參與，以擴增台灣的整體戰力。