台灣積極進行能源轉型，聯合再生能源(3576)看好國內太陽能市場，將再擴展第二條大尺寸太陽能電池暨模組產線，預計資本支出將達新台幣8.38億元，已於今日通過董事會。

隨著訂單需求與市場的強力反饋，聯合再生能源產能需進一步擴大，以配合市場需求，預計將投入新產能大尺寸M10電池暨模組產線，投資金額預計新台幣8.38億元左右，擴產後與現有機台設備的優化，可充分滿足國內市場成長的需求，估計聯合再生繼續維持台灣廠商出貨量第一。

聯合再生能源今日公告2022年第二季財報，2022年第二季合併營收為新台幣39億元，較去年同期成長6.3%。第二季合併毛利為新台幣4.1億元，較2021年同期的毛利2.7億元大幅增加50%，主要原因台灣市場需求強勁，產品價格維持健康水位，原物料成本掌控得宜。公司嚴格控管費用，營業費用相較2021年同期減少28%。第二季營業淨利為新台幣1.2億元，較去年同期大幅改善198%。本期歸屬於母公司業主之淨利為新台幣1.74億元，相較2021年同期歸屬於母公司業主之淨損新台幣2.25億元大改善177%。

聯合再生2022年上半年營收為新台幣85.8億元，較去年同期成長29%，合併毛利率為13.5%，較去年同期改善420%，主要原因係太陽能產品生產績效顯著改善且公司經濟規模持續擴大，同時台灣市場需求強勁，產品價格維持健康水位，原物料成本掌控得宜，同時毛利率較高的太陽能系統相關營收增加。公司嚴格控管費用，營業費用相較2021年同期減少34%。上半年歸屬於母公司業主之淨利為新台幣7.7億元，相較2021年同期歸屬於母公司業主之淨損新台幣7.6億元大幅改善202%。

展望下半年，根據能源局統計今年台灣新增太陽光電發電建置量截止到6月只有1GW左右，經濟部預估今年台灣建置量應可達到2.5GW，預計下半年仍會有一波建置潮，出貨將大幅增加。目前全球需求相當強勁，歐洲由於能源自主及能源價格高漲導致對太陽能建置非常積極，另外美國通過通膨削減法案其中包含3,690億美元投入氣候和乾淨能源計畫及超過100億美元對消費者建置再生能源設備之補貼。EnergyTrend預測美國2022年新增太陽能裝置量將達26GW，由於今年第一季新增裝置量約3.9GW，預期下半年將有相當可觀的搶裝潮，再加上以上政策刺激，美國市場將迎來太陽能裝置高峰。聯合再生多年深耕海外市場，為客戶提供優良太陽能產品，今年歐美需求火熱，聯合再生積極擴展客源，今年下半年對海外出貨總量與營收貢獻比重將持續成長。