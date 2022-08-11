蘭陽地區夏日最嗨海洋水上活動趴，蘇澳海洋嘉年華將在8月21日宜蘭豆腐岬登場。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

蘭陽地區夏日最嗨海洋水上活動趴，蘇澳海洋嘉年華將在8月21日宜蘭豆腐岬登場。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

蘭陽地區夏日最嗨海洋水上活動趴，蘇澳海洋嘉年華將在8月21日宜蘭豆腐岬登場，除了上午的SUP、獨木舟及重型帆船的比賽外，晚上邀請許多知名樂團，有神棍樂團、怕胖團、康士坦的變化球等共襄盛舉海風音樂PARTY，現場還有海洋市集、打卡送好禮，鎮長李明哲邀請各地民眾到蘇澳感受海洋的精采魅力。

蘇澳海洋嘉年華21日在南方澳豆腐岬風景區舉辦，活動內容有海上運動比賽、海風音樂趴、海洋市集等，除上午的海上運動精彩賽事，最受矚目的海風音樂會將在晚上5時30分開趴，有神棍樂團、怕胖團、康士坦的變化球、The Tic Tac、嘿壹人B.O.P＆亞薩Yasa、艾瑞Arie等知名樂團及在地社區藝文演出。

蘇澳鎮公所說明，在「水水蘇澳」臉書粉絲頁打卡分享，即可兌換限量市集抵用券，活動當日有舉辦蘇澳Shopping Go「黃金月月抽」第2波抽獎，一系列豐富活動從早玩到晚，歡迎喜愛海上活動的民眾，不容錯過。

李明哲表示，海洋嘉年華是蘇澳積極推廣海上運動的重要活動，結合蘇澳鎮觀光小鎮發展協會及民間業者，共同推廣立槳、獨木舟、帆船等海洋運動，希望將蘇澳打造為海洋運動推廣基地，塑造為海洋探險、挑戰自我的意象；活動期間將結合運動、市集、音樂等元素結合，讓蘇澳不僅好好玩、好好運動，還要好好消費。

蘇澳觀光小鎮協會總幹事雷震洲說，豆腐岬屬於滿安全的海洋水域，兩邊都有堤防延伸出去，較不受海風跟海流影響，出海活動相對安全，而各個水上活動皆有教練陪同，教練也會做先前教學，且必須著安全配備救生衣，歡迎愛好海上運動的遊客可放心遊玩。

公所特別提醒，豆腐岬風景區周邊停車空間有限，有規劃接駁專車服務，將分別於蘇澳轉運站、南方澳遊客中心及豆腐岬設置接駁站點，另請自行開車前的民眾多加利用進安宮對面停車場，再步行至遊客中心轉乘活動接駁專車至會場，接駁服務時間為下午4時至晚上10點巡迴接駁，每30分鐘1班，請民眾多加利用。