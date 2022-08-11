近日對流雲系發展旺盛，高屏地區出現短時強降雨，甚至有鄉鎮發出淹水警報，日前就有網友分享陽台水淹過腳踝的驚人場面，因為氣密窗的阻擋，髒水才沒有波及家中，畫面曝光後讓網友嚇一大跳，更有人看完後，揭露這張照片背後的驚人真相。

網友在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出一張照片，只見一戶住家的陽台外有大量混濁的水，疑似是因為大雨，導致積水淹到超過腳踝，令人訝異的是，大量的水居然被完美地隔絕在落地窗外，室內絲毫沒有滲入一滴水，形成像魚缸般的奇特景象，讓原PO忍不住笑說「今天讓你們知道，什叫做『氣密窗』」。

這張照片讓許多網友看傻了眼，留言笑說，「真。氣密窗」、「這一定是有錢人家，不然怎麼有露天泳池」、「高級感無邊界游泳池」、「這家的孩子真幸福，能有戲水池」、「真的滴水不漏」、「打開前沒事，打開後出事」。

爆廢公社公開版的管理員透露，「這其實是3至4年前水災時爆料公社的照片」。事實上，這張照片是2015年蘇迪勒颱風襲台時所拍下的畫面，維基百科更稱「蘇迪勒是2015年西北太平洋地區的最強風暴」，當年全台各地災情頻傳，屋頂被吹走、家裡淹水，還有商圈的大片玻璃直接被強風吹爆。而這張照片也一度在網路上掀起熱議，有不少人跪求氣密窗的廠牌。