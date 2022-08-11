【立綱氣象報報】天晴炎熱防中暑 午後陣雨山區明顯│中視晚間氣象 20220811

今日午後對流旺盛，高屏各地都下起了大雨，氣象局指出，明後兩天午後雷雨的範圍會再擴大，中南部、各地山區尤其要提防突如其來的大雨，氣象主播戴立綱表示，位於日本附近海面的熱帶性低氣壓，最快今晚會生成第8號颱風「米雷」，對台灣沒有影響。

氣象局指出，明日午後雷陣雨範圍跟強度都增加。（圖／擷取自中央氣象局官網）

氣象局指出，明（12）日各地多雲到晴，清晨西半部沿海有些許降雨，午後大台北、中南部及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部及其他山區可能有局部大雨。要特別注意的是，明後兩日午後雷陣雨的範圍跟雨量會再增大。

溫度方面，明各地高溫約33至35度，氣象局針對5縣市發佈高溫資訊，台東縣、花蓮縣有機會出現38度極端高溫，宜蘭縣、台北市、新北市則可能有36度高溫。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，未來一周台灣位處太平洋高壓邊緣，天氣穩定、高溫炎熱，周日到下周四（8/14-8/18）午後雷陣雨範圍仍以西半部、各地山區為主，西半部會出現較大雨勢。

氣象主播戴立綱表示，因太平洋高壓退縮，未來台灣下西北雨的機會增加，而位於日本南方海面的熱帶性低氣壓，預計今日晚間明天會增強為颱風「米雷」，預估明日通過日本，而第7號颱風「木蘭」也正往廣西移動，兩者對台灣皆無直接影響。