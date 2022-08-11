午後對流發展旺盛，中央氣象局今（11）下午4時針對全台7縣市發佈豪、大雨特報，雲林至高雄地區和南投山區有局部大雨，屏東縣、恆春半島更有豪雨機率，要小心雷擊，低漥處淹水。中央氣象局長鄭明典也在臉書貼出一張「巨大對流雲」照片，提醒南台灣的民眾千萬要小心。

中央氣象局長鄭明典下午3時多在臉書上分享，昨天在綠島看台灣南部的對流雲，直呼「非常巨大，雷電很密集！」提醒民眾，這樣的天氣「好像又來了」，務必要提防突如其來的降雨。另外，水利署則針對屏東縣潮州鎮發布一級淹水警戒，萬巒鄉、南州鄉、竹田鄉則是二級淹水警戒。

氣象局下午4時15分發布7縣市豪、大雨特報，大雨特報區域包括南投縣山區、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄巿，屏東縣、恆春半島則有豪雨發生機率。

氣象局指出，今日大氣環境仍舊不穩定，清晨西半部沿海地區有零星短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴，午後大台北、中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，容易出現短延時強降雨。