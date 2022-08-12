美股四大指數跌多漲少，那斯達克、標普和費半等三大指數收黑，僅道瓊微幅收紅，今(12)日台指期開漲約0.27%、電子期開漲約0.3%、金融期開跌約0.1%。有鑑於台積電(2330)ADR上漲，台指期夜盤收高，預期今台股將開高，盤中不排除有上攻機會，惟季線附近盤勢將轉趨震盪。

籌碼面部分，外資現貨買超141億，期貨淨多單增加5,872口至11,566口，十大交易人與特定法人合計買進11,012口。週選支撐與壓力區落在14,000至15,400之間，P/C Ratio升至1.04，整體籌碼中性偏多。

分析師表示，MSCI(明晟)指數將於今日公布季度成分股調整結果，台股在全球標準型指數、全球小型指數成分股皆不變，MSCI指數持續加碼陸股的態勢不變，預估台股權重將遭小幅調降。另外，近期美股仍顯持強，折射出本波上漲，另一重要因素可能來自市場過度偏空下的籌碼軋空。預估指數區間14950-15450點上下震盪。