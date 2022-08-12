為了抑制居高不下的通膨，拉丁美洲兩大經濟體墨西哥和阿根廷央行周四再度使出重拳，墨西哥央行宣布再次升息75個基點，阿根廷央行更一舉升息950個基點。

墨西哥央行周四將其基準利率調升75個基點，至8.5%，再度刷新歷史高點。此為該央行連續第2度升息3碼，並暗示可能在下次貨幣政策會議進一步升息，但幅度可能調整。

墨西哥7月消費者物價指數（CPI）年漲8.15%，較6月的年漲7.99%進一步升溫。7月核心通膨年漲7.65%，亦高於6月的年漲7.49%。

阿根廷央行周四調升Leliq基準利率950個基點，至69.5%，為該央行今年以來第8次升息，同時打破了7月升息800個基點的記錄，再創3年來幅度最大的升息。此決議符合市場預期。

經濟學家表示，阿根廷央行不惜「暴力升息」，主要為了遏制飆漲的通膨、減輕本幣披索的貶值壓力，以及滿足國際貨幣基金（IMF）的融資要求。

阿根廷公布，7月CPI月增7.4%，超過市場預期的月增7.15%。與去年同期相比，CPI飆漲71%，創下約30年來新高。

為了緩解通膨之苦，拉丁美洲國家不得不急速拉升利率，自今年年初以來已有至少7個拉美國家央行升息至少250個基點。惟儘管拉丁美洲收緊政策起跑得比其他國家與地區更早，但在抑制通膨方面卻仍然不見明顯成效。