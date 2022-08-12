中學生暑期輔導將近尾聲，台中市太平區卻發生2名國中生下課走在路上，發生碰撞後，雙方都火氣很大，沒想到原本的小口角引發肢體衝突。馬路如虎口，2人在拉扯間，1輛行經的大貨車突經過，見狀趕緊鳴按喇叭，險象環生，畫面也被人PO網爆料。

太平警分局宏龍所所長葉承蔚指出，2名國中生在下課時走在光德路上發生擦撞，雙方吵起來，經查明，2人為國中一年級之15歲張姓少年及16歲王姓少年，為同班同學，因當日在校內上課時段行走時不慎發生擦撞推擠，雙方衍生嫌隙，於放學後2人於校門口外附近相遇，又一言不合下爆發肢體衝突。

警方獲報後，隨即掌握2名少年身分，張、王姓少年通知其家長並陪同到派出所說明，雙方未有明顯傷勢，均表示因一時未控制情緒，後悔莫及，雙方目前沒提出傷害告訴。

雖然雙方家長沒提出傷害告訴，全案仍依少年偏差行為預防輔導辦法及社會秩序維護法等規定，依法究辦；太平警分局呼籲，青少年遇有糾紛，應尋求校內機制或報警處理，切勿私下暴力解決，避免觸法。