藝人艾成今（17日）上午10時於蘆洲捷運站三號出口被發現疑似墜樓，當場明顯死亡，墜樓的地點位於蘆洲捷運站三號出口旁，《中時新聞網》記者在現場採訪直擊墜樓現場，目前警方已在現場圍起封鎖線處置，遺體仍在現場等待檢警初步相驗，詳細墜樓原因還須進一步釐清。

LIVE》艾成墜樓現場直擊 蘆洲捷運站旁警急拉封鎖線

LIVE》艾成墜樓現場直擊，蘆洲捷運站旁警急拉封鎖線。

艾成昨晚疑似心情不好，前往新北市蘆洲區一處住宅大樓7樓找王瞳聊天，但由於她今(17)日上要到宜蘭工作，因此請邱姓女子、李姓男子兩名友人到場陪伴，沒想到竟出憾事。

40歲的艾成當年參加選秀節目《超級偶像》後進入演藝圈，和王瞳愛情長跑10年，曾經分合，兩人在2020年7月底登記結婚。上月28日，艾成還還在臉書發出與老婆王瞳一起慶祝結婚兩週年的甜蜜合照，寫著「謝謝大家的祝福，大家都要像我們這樣幸福喔」。

艾成4月底忍痛收掉艾叻沙西門町創始店，六月公開現身受訪時透露負債500萬，還因此壓力大到血壓突然飆至180、心跳120幾，「當晚我一手握著瞳瞳的手，一手摸著我的心臟，叫她不要睡，我跟她說妳睡了可能明天見不到我」。

人在宜蘭拍戲的王瞳也急趕往蘆洲，但她已經先讓王瞳的妹妹及艾成所屬的87樂團經紀人，前往2艾成墜樓的地點，2人到場後都面色凝重、不發一語。

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