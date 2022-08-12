有在做但料理的人一定知道，有時運氣好的時候會敲出雙蛋黃的蛋，由於蛋殼並不是透明的，所以誰也不會知道等等敲開的這顆蛋會不會是雙蛋黃。有名網友表示，有天他在早餐店買荷包蛋的時候，老闆娘竟然敲出雙蛋黃，本來還想說賺到的時候，但是老闆娘接下來的舉動讓網友覺得匪夷所思。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文分享自己的遭遇，前幾天他去了一家自己不常去的早餐店，點了兩份荷包蛋，當老闆娘敲蛋下鍋時發現居然有一顆是雙蛋黃的；正當原PO認為今天是幸運的一天時，老闆娘卻回過頭跟他說，因為是雙蛋黃要加5塊。原PO想說，畢竟都已經下鍋了也不好說什麼，只好自己摸摸鼻子又多掏了5塊；但事後原PO越想越不對勁，明明蛋商也沒有因為知道老闆娘敲出雙蛋黃的蛋，而多收他錢，雖然沒有缺這5塊，但是為什麼自己要多付5塊呢！所以他想問問有沒有做早餐店的網友，這是早餐店的潛規則嗎？

多數網友認爲因為雙蛋黃所以加錢太誇張了。（示意圖 /達志影像）

文章發出後大部分網友表示忿忿不平，認為加5塊的行為相當不合理，太斤斤計較了，網友表示，「那以後買珍奶會不會也被加錢」、「我會把一顆蛋黃還他」、「太誇張」。但也有人表示，因為購買大量的蛋都是秤斤算的，通常雙蛋黃的蛋會比一般的蛋大顆，所以老闆娘才會跟原PO多收錢。